Ein Mann ist in der Nacht auf Freitag bei einem Angriff am Bahnhof Bern schwer verletzt worden. Er hatte sich laut ersten Erkenntnissen der Polizei auf einer Bank beim Treffpunkt aufgehalten, als ihn ein anderer Mann mit einem spitzen Gegenstand angriff.

Mann am Bahnhof Bern schwer verletzt

Mann am Bahnhof Bern schwer verletzt

Bei einem Angriff am Bahnhof Bern ist ein Mann schwer verletzt worden. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Opfer habe sich versucht zu wehren, woraufhin der mutmassliche Täter zu Fuss in Richtung Neuengasse geflüchtet sei. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung vor Ort von der Ambulanz ins Spital gebracht, wie die Berner Kantonspolizei am Freitag in einer Mitteilung schrieb.

Die Polizei geht davon aus, dass sich das Opfer und der mutmassliche Täter gekannt haben. Ermittlungen zum Vorfall wurden aufgenommen.