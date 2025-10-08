In der Gemeinde Biglen schiessen am Mittwochnachmittag meterhohe Flammen aus einem Bauernhaus. Die Polizei und Feuerwehr stehen im Einsatz.

1/2 Meterhohe Flammen schiessen aus dem Bauernhaus. Foto: Leserreporter

Janine Enderli Redaktorin News

Grosser Brand in Biglen BE: Wie ein Leserreporter berichtet, brennt in der Berner Gemeinde derzeit ein Bauernhaus. Auf einem Video ist zu sehen, wie meterhohe Flammen aus dem Hof schiessen. Eine schwarze Rauchwolke ist aus kilometerweiter Entfernung sichtbar.

Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Bern einen Einsatz. Polizei und Feuerwehr sind seit 16.30 Uhr über das Ereignis informiert. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden keine Personen oder Tiere verletzt.

+++Update folgt+++