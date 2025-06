In diesem Gebiet kam es zum Unfall. Foto: Kantonspolizei Bern

Am Freitagnachmittag, kurz nach 13.15 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung über einen schweren Wanderunfall in Erlenbach im Simmental ein. Ein Mann war gemeinsam mit zwei weiteren Personen auf einer Rundwanderung ab Mittelstation «Chrindi» in Richtung Oberstockesee unterwegs, als er vor der Alp Oberstocke, aus noch ungeklärten Gründen mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Begleit- und Drittpersonen, welche sofort zum Verunglückten eilten, sowie die sofort ausgerückten Einsatzkräfte der Rega, leiteten umgehend Erste-Hilfe-Massnahmen ein. Der Mann verstarb jedoch kurze Zeit später auf der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen Schweizer Staatsangehörigen (†55) mit Wohnsitz im Kanton Aargau. Im Einsatz standen neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern auch ein Team der Rega. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurden aufgenommen.