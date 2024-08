Bei einem Unwetter in Brienz BE am Montagabend sind zwei Personen verletzt worden. 70 Personen wurden aus ihren Häusern evakuiert. Blick informiert dich im Liveticker über die aktuellen Entwicklungen.

Massive Unwetter-Verwüstung in Brienz

Massive Unwetter-Verwüstung in Brienz

1/6 Brienz BE hat die geballte Kraft der Natur zu spüren bekommen.

Marian Nadler Redaktor News

vor 2 Minuten Aufnahmen vom frühen Morgen dokumentieren Ausmass der Zerstörung Unwetter in Brienz BE: Aufnahmen vom frühen Morgen zeigen Ausmass der Zerstörung ( 00:59 ) Am Montagabend wurde Brienz BE von heftigen Unwettern heimgesucht. Zwei Personen wurden verletzt, Dutzende evakuiert. Ein erstes Bild davon, wie massiv die Zerstörung ist, zeigen Aufnahmen vom frühen Morgen. vor 26 Minuten Unwetter in Brienz weckt dunkle Erinnerungen an 2005 Das Unwetter in Brienz BE vom Montagabend hat böse Erinnerungen an den August 2005 geweckt: Vor 24 Jahren trat der Glyssibach über die Ufer und verwüstete Teile des Dorfs. Zwei Menschen starben, mehrere Familien mussten ihre Häuser für immer verlassen. Er habe Tränen in den Augen gehabt, als er mit dem Helikopter das Dorf überflogen und das Ausmass der Schäden gesehen habe, sagte der damalige Gemeindepräsident von Brienz, Peter Flück. Der Glyssibach hatte eine Schneise der Verwüstung mitten durch das Dorf gezogen. Der Schlamm türmte sich meterhoch, zahlreiche Gebäude waren zerstört oder stark beschädigt. 190 Millionen Franken Schaden 2005 verursachte Hochwasser auch andernorts im Berner Oberland grosse Schäden. So richtete etwa der Chirelbach im Diemtigtal grosse Schäden an und verwüstete Oey. Die Gebäudeversicherung errechnete später Gebäudeschäden von 190 Millionen Franken im Berner Oberland. Dazu kamen Schäden an Infrastrukturen. 07:12 Uhr Das ist die Bilanz der Unwetter vom Montagabend Am Milibach wurde eine Sperrzone eingerichtet. Aufgrund der heftigen Gewitter vom Montagabend trat der Milibach in Brienz gegen 18.30 Uhr über die Ufer. Der Fluss führte Stein- und Felsbrocken sowie Holz mit sich, was dazu führte, dass ein Sammler oberhalb des Dorfes überfüllt wurde und das Ganze unkontrolliert in die Dorfteile Seematte, Rybi, Steiner sowie rund um die Kirche floss. Dabei wurden Gebäude, parkierte Fahrzeuge, Strassen sowie Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs beschädigt, wie die Gemeinde in einer Medienmitteilung schreibt. 70 Personen wurden aus ihren Häusern in die Turnhalle Dorf evakuiert und dort betreut. Zwei Personen wurden leicht bis mittelschwer verletzt. Es werden keine Personen vermisst. Das Gebiet «Brienz Änderdorf» ist bis auf Weiteres aufgrund der anhaltenden Gefahrenlage gesperrt. Bahnverkehr eingestellt Die Durchfahrt durch Brienz ist in beiden Richtungen (Richtung Oberried/Richtung Kienholz) vollständig gesperrt. Aus Sicherheitsgründen wird der Bevölkerung aktuell empfohlen, das Trinkwasser abzukochen. Die Bahn- und Schiffsverbindungen von und nach Brienz BE ist im Moment unterbrochen. Ersatzbusse sind im Einsatz (siehe offizielle Informationen der Zentralbahn). Bei Tagesanbruch wird ein Geologe die Situation vor Ort beurteilen. Auf Basis dieser Einschätzung wird das RFO Oberer Brienzersee bezüglich des weiteren Vorgehens entscheiden. Im Einsatz standen die Feuerwehr Brienz, die Berufsfeuerwehr Bern, das Feuerwehrinspektorat Bern, Angehörige der Alpinen Rettung, die Rega, verschiedene Rettungsdienste, das Care-Team des Kantons Bern, die Kantonspolizei Bern sowie Mitglieder des Zivilschutzes Alpenregion und Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde. Am Vormittag wird die Gemeinde vor Ort über das weitere Vorgehen informieren. 07:08 Uhr Gemeinde informiert um 10.30 Uhr Brienz BE hat die geballte Kraft der Natur zu spüren bekommen. Am Montagabend haben ein Unwetter und dessen Folgen massive Zerstörung in Brienz im Kanton Bern angerichtet. Zwei Personen wurden verletzt, 70 Personen mussten ihre Häuser verlassen. Am Dienstag um 10.30 Uhr wird die Gemeinde zur aktuellen Lage informieren. Blick hält dich im Ticker auf dem Laufenden. Ende des Livetickers

70 Personen sind aufgrund der Unwetter in Brienz BE aus ihren Häusern in eine Turnhalle evakuiert worden. Zwei Personen wurden leicht bis mittelschwer verletzt, wie das Führungsorgan der Region am Dienstagmorgen mitteilte.

Es würden keine Personen vermisst, wie es in der Mitteilung des Regionalen Führungsorgans Oberer Brienzersee (RFO) weiter hiess.

Durch einen Murgang seien am Montagabend Gebäude, parkierte Fahrzeuge, Strassen sowie Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs beschädigt worden.

Gebiet in Brienz bis auf Weiteres gesperrt

Gegen 18.30 Uhr sei der Milibach in Brienz über die Ufer getreten. Durch mitgeführte Steinbrocken und Holz sei ein Sammler oberhalb des Dorfes überfüllt worden. Das Material sei unkontrolliert in verschiedene Dorfteile der Berner Oberländer Gemeinde geflossen. Aus Sicherheitsgründen empfahl das RFO, das Trinkwasser abzukochen.

Weiterhin unterbrochen blieben die Bahn- und Schiffsverbindungen von und nach Brienz. Ersatzbusse seien im Einsatz. Die Durchfahrt durch Brienz sei zudem in beide Richtungen gesperrt. Auch das Gebiet Brienz Änderdorf sei aufgrund der anhaltenden Gefahrenlage bis auf Weiteres gesperrt.

Bei Tagesanbruch werde eine Fachperson die Situation vor Ort beurteilen. Daraufhin werde das RFO über das weitere Vorgehen entscheiden.