Autobahn A6 Richtung Thun nach Unfall gesperrt

Im Kanton Bern gab es am Sonntagabend zwischen Ostring und Muri einen schweren Unfall auf der Autobahn.

Am Sonntagabend ereignete sich ein schwerer Unfall auf der Autobahn A6 zwischen Ostring und Muri in Fahrtrichtung Thun. «Ein Auto stand quer auf beiden Fahrstreifen und hat offenbar von der rechten Seite her mittig einen heftigen Einschlag von einem anderen Fahrzeug abbekommen», sagte ein Leserreporter gegenüber Blick.

Die Strasse blieb stundenlang gesperrt. Festsitzende Autos mussten rückwärts von der Autobahn gelotst werden, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Bern gegenüber Blick sagte.

Die Sperrung wird voraussichtlich noch mindestens bis Mitternacht dauern. «Inzwischen geht es noch darum, dass die Spurensicherung sicher arbeiten kann», so der Sprecher. Zum Glück sei der Unfall nicht am Montagmorgen passiert, sonst hätte es ein viel grösseres Verkehrschaos gegeben. Der Verkehr wird umgeleitet.

In den Unfall waren mehrere Fahrzeuge involviert. Tote oder Schwerverletzte habe es keine gegeben.