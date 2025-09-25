Der TV-Sender TeleBärn und Radio Bern1 wechseln den Besitzer. CH Media hat die beiden Sender an die Gruppe Gassmann Media verkauft, wie beide Unternehmen am Donnerstag mitteilten.

TeleBärn erhält wie Radio Bern 1 einen neuen Besitzer. (Archivbild) Foto: PETER SCHNEIDER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Bieler Medienunternehmen Gassmann will damit seine regionale Ausstrahlung im Kanton Bern verstärken. CH Media konzentriert seinerseits seine Aktivitäten im regionalen Journalismus auf die Nordwestschweiz, die Ostschweiz, die Zentralschweiz und den Grossraum Zürich.

Nach Angaben von CH Media übernimmt Gassmann Media alle 53 Mitarbeitenden, die für TeleBärn und Radio Bern1 tätig sind.

Anfang Woche hatte Gassmann Media seinerseits den Verkauf der Beteiligungen an der Zeitung «Journal du Jura» und am Radiosender RJB im Berner Jura kommuniziert.