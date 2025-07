Kanton Bern unterstützt Schützenmuseum mit Lotteriefonds-Beitrag

Die Berner Kantonsregierung hat am Donnerstag finanzielle Unterstützung für mehrere Projekte zugesichert. Sie sprach insgesamt 1,09 Millionen Franken aus dem Lotterie- und Kulturförderungsfonds, etwa für das Schweizerische Schützenmuseum.

Die Berner Kantonsregierung spricht für mehrere Projekte Geld aus dem Lotterie- und Kulturförderungsfonds. (Symbolbild) Foto: PETER KLAUNZER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Mit dem Beitrag soll das Schützenmuseum erstmals seit über 85 Jahren seine Dauerausstellung erneuern. Diese ist seit den 1940er-Jahren unverändert, wie der Regierungsrat in einer Mitteilung schrieb. Das Museum ist derzeit mit dem Umbau beschäftigt und will am 1. November seine Neueröffnung feiern, wie es auf seiner Website schreibt.

Ebenfalls Unterstützung erhält der Verein «KriSTALL» in Guttannen. Dieser will eine «aussergewöhnliche Erlebniswelt rund um die Brillanz und Schönheit von Kristallen sowie deren Geschichten» umsetzen, wie dem Communiqué des Kantons weiter zu entnehmen war.

Weiter mit Beiträgen unterstützt werden die Rudolf Steiner Schule in Ittigen, der Verein Militär- und Festungsmuseum Full-Reuenthal, die Reformierte Kirchgemeinde Konolfingen und die Genossenschaft Ski- und Ferienhaus Laupen.