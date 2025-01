Berner Heiliggeistkirche beherbergt Lichtspektakel

Die Berner Heiliggeistkirche verwandelt sich bis Ende Januar in das Lichtspektakel «Genesis II». Das Zürcher Künstlerkollektiv Projektil bespielt den Innenraum der Kirche mit Lichtprojektionen und begleitet diese musikalisch, wie es am Donnerstag mitgeteilt hat.

«Genesis II» lässt das Publikum in die Tage vier bis sieben der Schöpfungsgeschichte eintauchen. Foto: Projektil

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Genesis II sei eine «immersive, abstrakte Reise zum Beginn des Daseins – von der Erschaffung von Sonne, Mond und Sterne über die Entstehung von Tier- und Pflanzenwelt bis hin zum Beginn der Menschheit», schrieb das Kollektiv in einer Mitteilung.

Die Lichtshow dauert 30 Minuten und wird bis am 29. Januar täglich zwischen 18 und 21 Uhr in der Kirche am Berner Bahnhofplatz aufgeführt.

Das Künstlerkollektiv hatte den Innenraum der Heiliggeistkirche bereits 2023 bespielt und zuvor auch das Bundeshaus im Rahmen von «Rendez-vous Bundesplatz». Im Gegensatz zur Openair-Show auf dem Bundesplatz kostet die Show in der Kirche Eintritt.