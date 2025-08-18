DE
Leservideo zeigt
Einsatzboot sucht das Wasser ab

Mehrere Einsatzkräfte suchen am Montagabend die Aare in Bern ab. Möglicherweise kam es zu einem Badeunfall.
Publiziert: vor 54 Minuten
|
Aktualisiert: vor 25 Minuten
