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Bern
Riesige Rauchsäule bei Brand in Arch BE
Leserreporter-Video zeigt
Riesige Rauchsäule bei Brand in Arch BE
In Arch BE soll ein Brand ausgebrochen sein. Das meldet ein Leserreporter am Donnerstagmittag.
Publiziert: vor 31 Minuten
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