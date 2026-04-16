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Leserreporter-Video zeigt
Riesige Rauchsäule bei Brand in Arch BE

In Arch BE soll ein Brand ausgebrochen sein. Das meldet ein Leserreporter am Donnerstagmittag.
Publiziert: vor 31 Minuten
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