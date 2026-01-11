DE
Bei diesem Sessellift in Gstaad BE geht nichts mehr
Fahrgäste steckten fest:Sessellift in Gstaad BE stand stundenlang still

Lift in Gstaad stand still – Personen sprangen aus Sessel

In Gstaad BE blieb der 4er-Sessellift Wasserngrat am Sonntagmorgen für zweieinhalb Stunden stehen. Drei Personen sprangen aus dem Lift. Nach einem Getriebeschaden wurde Langsamfahrt rückwärts ermöglicht, eine Helikopter-Evakuierung war geplant.
Publiziert: 11:38 Uhr
|
Aktualisiert: vor 50 Minuten
Am Wasserngrat-Sessellift in Gstaad BE steckte ein Lift über eine Stunde fest.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

  • Der 4er-Sessellift Wasserngrat in Gstaad stand Sonntag zweieinhalb Stunden still
  • Evakuierung per Helikopter geplant, später langsame Rückwärtsfahrt des Lifts gestartet
  • Drei Personen sprangen aus dem Lift, Grund war ein Getriebeschaden
Daniel MacherRedaktor News

Der 4er-Sessellift Wasserngrat in Gstaad BE stand am Sonntagmorgen für knapp zweieinhalb Stunden still, wie ein Leserreporter berichtet. «Die Menschen im Lift bleiben bislang ruhig, doch die Sonne geht bald unter und es wird langsam kalt.»

Nahe der Bergstation sprangen bereits drei Personen aus dem Lift. Eine Gondel, die sich nicht sehr hoch über dem Boden befand, konnte mit einer Leiter evakuiert werden.

Evakuierung per Helikopter geplant

Die Bergrettung hatte erst die Evakuierung der Passagiere per Helikopter vorbereitet. Mehrere Helikopter sowie die Alpine Rettung waren dafür geplant. Der Lift konnte jedoch in Langsamfahrt rückwärts wieder in Gang gebracht werden, so der Leserreporter weiter. 

Grund für den Stillstand war offenbar ein Getriebeschaden. Die Bergbahn Wasserngrat stand jedoch für eine Bestätigung nicht zur Verfügung.

