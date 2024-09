Lehrerausbildung Neuer Lehr- und Lernort an der Pädagogischen Hochschule in Bern

Die Pädagogische Hochschule in Bern hat an der Fabrikstrasse 2 einen neuen Lehr- und Lernort geschaffen. In den umfassend sanierten Räumlichkeiten auf dem historischen Von Roll-Industrieareal will die Hochschule der Vielfalt der Lernformen Rechnung tragen.