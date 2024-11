Kundgebung in Bern Demonstration gegen Gewalt an Frauen

Mehrere tausend Personen haben sich am Samstagnachmittag auf der Berner Schützenmatte zu einer Kundgebung gegen Gewalt an Frauen versammelt. Der Demonstrationsumzug wird auf den Bundesplatz führen, wo am späteren Nachmittag Reden gehalten werden.