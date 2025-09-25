Polizei fasst in Belp zwei mutmassliche Einbrecher

In Belp gab es mehrere EInbrüche. (Symbolbild)
Darum gehts
- Polizei fasst zwei Verdächtige nach Einbruchserie in Montenachquartier
- Hinweise aus der Bevölkerung halfen bei der Festnahme der Täter
- Mehrere Einbrüche und Diebstähle wurden am Sonntag gemeldet
Der Polizei waren am vergangenen Sonntag mehrere Einbruch- und Einschleichdiebstähle in Fahrzeuge und Wohnungen im Montenachquartier gemeldet worden. Die beiden Verdächtigen wurden auch aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung noch am selben Tag an der Viehweidstrasse gefasst.
Die Polizei wies die Bevölkerung auf Verhaltensregeln zum Schutz vor Einbrüchen hin: Wohnungen und Fahrzeuge sollten stets abgeschlossen, Wertsachen nicht im Auto zurückgelassen werden.