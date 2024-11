Mutmasslicher Dieb in Hindelbank angehalten

Die Berner Kantonspolizei hat am frühen Mittwochmorgen in Hindelbank einen Mann angehalten, der mutmasslich mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen begangen hatte.

Mit Drohen und Wärmebildkamera suchte die Berner Kantonspolizei in Hindelbank nach einem mutmasslichen Dieb. Sie fand ihn in einem Feld. Foto: Kantonspolizei Bern

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Polizei wurde kurz nach 2 Uhr früh alarmiert, dass an der Kirchbergstrasse in Hindelbank jemand Steine gegen ein Fahrzeug werfe.

Eine Polizeipatrouille traf vor Ort einen Zeugen, der die ungefähre Fluchtrichtung des mutmasslichen Täters angeben konnte. Die Einsatzkräfte konnten den Mann in einem Feld beim Moosweg ausfindig machen und anhalten.

Die Polizei macht den 19-Jährigen für bisher neun Delikte verantwortlich, alle in der selben Nacht in Hindeblank begangen. Dabei ging es in der Hauptsache um Einbruch- und Einschleichdiebstähle in respektive aus Fahrzeugen. Die Höhe des Deliktsguts und des Schadens sind noch Gegenstand laufender Ermittlungen.