Kriminalität Jugendlicher in Bern bei Auseinandersetzung verletzt

Ein Jugendlicher ist am Dienstagabend bei einer tätlichen Auseinandersetzung in der Nähe des Loryplatzes in Bern verletzt worden. Er wurde in ein Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilte.

Publiziert: vor 12 Minuten