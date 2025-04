Die Berner Kantonspolizei ermittelt gegen einen professionellen, schweizweit agierenden Geldwäscher. (Symbolbild) Foto: Alessandro Crinari

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der 42-Jährige wurde vergangenen September bei einer Geldübergabe im luzernischen Wolhusen angehalten, wie die Berner Kantonspolizei am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. In der Folge wurde er in Untersuchungshaft versetzt.

Weiterführende Ermittlungen hätten nun ergeben, dass der Beschuldigte einer professionell organisierten Tätergruppierung angehört, die Geldkurier- und Untergrundbankdienstleistungen anbietet. Darüber hinaus wird dem Mann vorgeworfen, unrechtmässig Leistungen aus der Sozialhilfe in Höhe von mehreren zehntausend Franken bezogen zu haben.