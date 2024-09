SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Berner Kantonspolizei hat rund um das Bergrennen am Gurnigel gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt und zwölf Möchtegern-Rennfahrer angezeigt. Ein Töfffahrer wurde mit 141 km/ erwischt. Erlaubt gewesen wären auf dieser Strecke lediglich 80 km/h.

Der Töfffahrer musste den Fahrausweis abgeben, wie die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei kontrollierte am 31. August und am 4. September insgesamt 250 Fahrzeuge. Sie will im Raum Gurnigel weiterhin Kontrollen durchführen.

Das nationale Autosport-Bergrennen fand am vergangenen Wochenende statt. Es gilt als technisch anspruchsvoll. 1910 fand erstmals eine Wettfahrt am Gurnigel statt. 1931 bracht die Tradition, um Ende der 1960-er Jahre wiederbelebt zu werden.