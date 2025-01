Könizer Grüne nominieren Dominique Bühler für Gemeinderatswahl

Dominique Bühler, die amtierende Präsidentin des bernischen Grossen Rates, soll für die Grünen in den Könizer Gemeinderat einziehen. Ihre Partei hat sie als Spitzenkandidatin einer Fünferliste nominiert.

Will Könizer Gemeinderätin werden: Die Grüne Dominique Bühler, zurzeit Präsidentin des Grossen Rates. (Archivbild) Foto: ALESSANDRO DELLA VALLE

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das teilten die Grünen am Freitag mit. Die Gesamterneuerungswahlen finden am 28. September 2025 statt. Bühler soll den Sitz der Grünen verteidigen, den bisher Hansueli Pestalozzi innehatte. Er tritt nicht mehr an.

Die 41-jährige Dominique Bühler setze sich seit vielen Jahren vor allem für ökologische und soziale Themen in Köniz und im Kanton Bern ein, schreiben die Grünen. Von 2017 bis 2022 war sie Gemeindeparlamentarierin in Köniz, seit 2021 ist sie Grossrätin.

Bei den Gemeinderatswahlen im Herbst stellen sich nur zwei amtierende Mitglieder der Wiederwahl: Gemeindepräsidentin Tanja Bauer (SP) und der vor kurzem in einer Ersatzwahl gewählte Thomas Marti (GLP). Nicht mehr antreten werden nebst dem Grünen Pestalozzi auch Christian Burren (SVP) und Hans-Peter Kohler (FDP).