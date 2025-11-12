DE
Kommunale Abstimmungen
Teilweise unvollständige Abstimmungsunterlagen in Bern

Für den Urnengang vom 30. November haben nicht alle Stimmberechtigten in der Stadt Bern vollständige Abstimmungsbotschaften erhalten. Bei maximal 250 Botschaften fehlen Seiten zu den städtischen Vorlagen zum Budget 2026 und zum Gaswerkareal.
Panne beim Versand der Abstimmungsunterlagen in Bern: bei maximal 250 Abstimmungsbotschaften fehlen Seiten. (Symbolbild)
Foto: ANTHONY ANEX
Die Stadt Bern verweist in einer Mitteilung vom Mittwoch auf die Druckerei, wonach von insgesamt 87'200 Abstimmungsbotschaften maximal 250 nicht vollständig seien. Bei ihnen fehlen 28 Seiten an Informationen.

Stimmberechtigte, die keine vollständige Abstimmungsbotschaft erhalten haben, können sich bei der Stadtkanzlei melden oder die Botschaft auf der Webseite der Stadt herunterladen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

