Bei einem Unfall auf der Simmentalstrasse bei Latterbach BE starb eine 85-jährige Bernerin. Die Frau wollte in die Strasse einbiegen, als es zur Kollision kam.

85-jährige Bernerin stirbt bei Autounfall in Latterbach BE

Im Kanton Bern kam es am Freitag zu einem tödlichen Unfall.

Am Freitagnachmittag kam es auf der Simmentalstrasse bei Latterbach BE zu einem tragischen Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, war ein Lenker Latterbach in Richtung Wimmis BE unterwegs. Gleichzeitig beabsichtigte eine Fahrerin bei einer Verzweigung, in die Simmentalstrasse einzubiegen – in Richtung Latterbach.

Aus noch zu klärenden Gründen kam es dabei zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, bei welcher die 85-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern so schwer verletzt wurde, dass sie noch vor Ort verstarb. Ob der Autofahrer verletzt wurde, teilte die Kantonspolizei zunächst nicht mit.

Unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.