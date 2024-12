Diebe flüchten nach spektakulärem Einbruch in Burgdorf BE im Taxi

Diebe flüchten nach spektakulärem Einbruch in Burgdorf BE im Taxi

Die Diebe wollten sich im Taxi aus dem Staub machen. Es dauerte nicht lang, bis das Auto angehalten war. Foto: Pius Koller

Auf einen Blick Einbruch in Elektronikgeschäft in Burgdorf BE, Täter mit Taxi geflohen

Schaufensterscheibe mit Schachtdeckel eingeschlagen, elektronische Geräte gestohlen

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwoch, um kurz vor 3.15 Uhr, erhielt die Kantonspolizei Bern die Meldung, wonach in einem Elektronikwarengeschäft in Burgdorf an der Bahnhofstrasse 15, eingebrochen wurde. Die ausgerückte Patrouille stellte vor Ort fest, dass eine Schaufensterscheibe mit einem Schachtdeckel eingeschlagen worden war.

Die unbekannten Täter betraten das Geschäft mutmasslich durch die eingeschlagene Schaufensterscheibe und behändigte diverse elektronische Geräte, wie zum Beispiel Smartwatches oder Smartphones, bevor sie das Objekt durch die Einstiegsstelle wieder verliess. Die unbekannte Täterschaft flüchtete anschliessend mit einem Taxi.

Aufgrund der sofort eingeleiteten Fahndungsmassnahmen konnte das Taxi durch Mitarbeiter der Kantonspolizei Bern angehalten und kontrolliert werden. Es konnten vier tatverdächtige junge Männer angehalten werden, welche Diebesgut mit sich führten. Weitere Ermittlungen sind im Gang.