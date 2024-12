Am Montagmorgen ist es in Niedermuhlern zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer verstarb noch auf der Unfallstelle. Die Unfallursache wird untersucht.

Schweizer (†75) stirbt bei Unfall in Niedermuhlern BE

Am Montagmorgen kam es im Kanton Bern zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Foto: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Marian Nadler Redaktor News

Am Montag, kurz vor 7.05 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass sich in Niedermuhlern auf der Strasse Dorf ein Verkehrsunfall ereignet habe. Ein Autofahrer war von Niedermuhlern herkommend in Richtung Oberscherli unterwegs. Das Fahrzeug kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, kam in der Folge von der Strasse ab und an der angrenzenden Böschung zum Stillstand. Der Lenker des Fahrzeuges verstarb noch auf der Unfallstelle. Eine medizinische Ursache steht im Vordergrund. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen Schweizer (†75) aus dem Kanton Bern.

Der entsprechende Strassenabschnitt musste für rund drei Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr Regio Belp signalisiert. Im Einsatz standen neben Spezialdiensten der Kantonspolizei Bern ein Ambulanzteam sowie Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Ermittlungen zum Unfall und dessen genauen Umständen wurden aufgenommen.