Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Unfallstelle war mehrere Stunden komplett gesperrt

Am Mittwoch, kurz nach 16.30 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der Hauptstrasse in Innertkirchen ein. Zuvor war eine Gruppe von Töfffahrern von Innertkirchen in Richtung Meiringen gefahren. Dabei verlor ein Töfffahrer bei einem Überholmanöver auf der Gegenfahrbahn die Kontrolle über sein Gefährt.

Er kollidierte am rechten Fahrbahnrand mit einem Wehrpfosten, geriet ins Schleudern und prallte schliesslich auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen erlag der Spanier (†73) noch auf der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Seinen Wohnsitz hatte er in Spanien, wie die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung schreibt.

Der betroffene Strassenabschnitt war für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Neben der Kantonspolizei Bern, sowie deren Spezialdienste standen ein Ambulanzteam, Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern, das Care Team Kanton Bern, die Feuerwehren Innert dem Kirchet und Meiringen und ein Helikopter der Air-Glaciers im Einsatz. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.