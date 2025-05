Bei der Landung auf dem offiziellen Gleitschirmlandeplatz in Stechelberg verunfallte ein Speedflyer tödlich. Foto: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Speedflyer (†21) ist am Sonntagmorgen in Stechelberg BE zu Tode gekommen. Der Mann aus dem Kanton Bern war bei der Landung in Schwierigkeiten geraten.



Gemäss den bis am Montagmorgen vorliegenden Erkenntnissen war der Speedflyer in der Region Mürren BE gestartet, wie aus einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern hervorging. Bei der Landung auf dem offiziellen Gleitschirmlandeplatz in Stechelberg verunfallte er. Obwohl Drittpersonen und ein Rega-Team versuchten, den Verunfallten zu reanimieren, erlag er am Unfallort seinen Verletzungen.

Ermittlungen aufgenommen

Die Unfallursache war am Montag nicht geklärt. Die Kantonspolizei Bern hat dazu unter der Leitung der Bundesanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen.



Beim Speedflying fliegen die Sportlerinnen und Sportler mit sehr kleinen Schirmen. Dadurch erreichen sie deutlich höhere Geschwindigkeiten als mit normalen Gleitschirmen.