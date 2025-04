Im März hat sich in Ostermundigen BE ein Arbeitsunfall ereignet. Ein Mann verletzte sich bei einem Sturz schwer. Er verstarb am Samstag im Spital.

Ein Bauarbeiter ist im Kanton Bern zwei Wochen nach einem Arbeitsunfall verstorben. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurde ihr am 26. März 2025 ein Arbeitsunfall am Lindenweg in Ostermundigen gemeldet. Gemäss Polizei war ein Bauarbeiter aus noch zu klärenden Gründen mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Ein umgehend ausgerücktes Ambulanzteam hatte den Schwerverletzten im kritischen Zustand ins Spital gefahren.

Dort verstarb der Mann am Samstag, dem 5. April 2025. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 55-jährigen Italiener aus dem Kanton Bern. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland ist eine Untersuchung zur Klärung der genauen Umstände des Unfalls im Gang.