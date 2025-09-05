DE
FR
In Notlage geraten
Frau bei Badeunfall im Bielersee verstorben

Tragisches Unglück im Kanton Bern. Eine Frau ist am Mittwoch bei einem Badeunfall im Bielersee ums Leben gekommen.
Publiziert: vor 48 Minuten
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten
Anhören
Im Bielersee ist es zu einem Badeunfall gekommen. Eine Frau kam dabei ums Leben. (Symbolbild)
Foto: Shutterstock
RMS_Portrait_AUTOR_554_NEU.jpg
Alexander TerweyStv. Teamlead News-Desk

Am Mittwochnachmittag kam es im Bielersee bei Sutz-Lattrigen BE zu einem Badeunfall. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, kam dabei eine Frau ums Leben. Nach ersten Erkenntnissen geriet sie beim Strandbad Sutz in eine Notlage.

Dritte konnten die bewusstlose Frau aus dem Wasser bergen und begannen sofort mit Erste-Hilfe-Massnahmen, bis die Rettungskräfte eintrafen. Trotz aller Bemühungen starb die 78-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern am Donnerstag im Spital.

Neben Einsatzkräften der Kantonspolizei Bern standen zwei Ambulanzteams im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

