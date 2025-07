In Moosseedorf BE wurde eine Frau von einem Mann sexuell angegangen und leicht verletzt. Drittpersonen konnten die Polizei rufen und der Frau zur Hilfe eilen.

In Moosseedorf BE

1/2 Die Tat ereignete sich in Moosseedorf nahe der Stadt Bern. Foto: Screenshot Google Maps

Am Sonntagabend war eine Frau in der Berner Gemeinde Moosseedorf im Bereich des Strandbades auf einem Spaziergang. Plötzlich wurde sie von hinten durch einen Unbekannten bedroht und sexuell angegangen, wie die Berner Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Die Frau schrie daraufhin laut um Hilfe und konnte so Anwohner auf die Situation aufmerksam machen. Die Drittpersonen alarmierten die Polizei und eilten dem Opfer zur Hilfe. Der Täter liess deshalb von der Frau ab und ergriff die Flucht. Trotz sofort eingeleiteter Suche konnte die Polizei den Mann bisher nicht ausfindig machen.

Der Mann ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter gross und von normaler Statur. Laut Mitteilung hat er eine helle Hautfarbe, aschblonde Haare und sprach Berndeutsch. Er trug bei der Tat ein schwarzes Oberteil, kurze Hosen und weisse Turnschuhe. Die Kantonspolizei Bern bittet um Hinweise von Zeugen auf die Telefonnummer +41 31 638 81 11.