Am Donnerstag vor einer Woche ist im Regionalgefängnis in Bern ein Gefängnisinsasse in einer Zelle in kritischem Gesundheitszustand aufgefunden worden. Er wurde unter Reanimation ins Spital gefahren. Dort verstarb er am Mittwochabend.

In kritischem Zustand in Berner Zelle aufgefunden

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 39-jährigen Schweizer. (Symbolbild). Foto: keystone-sda.ch

Kurz nach 0.10 Uhr am vergangenen Donnerstag wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass ein Gefängnisinsasse in einer Zelle im Regionalgefängnis in Bern in kritischem Gesundheitszustand aufgefunden worden war. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der Insasse von Drittpersonen erstversorgt. Ein Ambulanzteam begann vor Ort mit der Reanimation und brachte ihn daraufhin in kritischem Zustand ins Spital. Dort ist der Mann am Mittwochabend verstorben.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 39-jährigen Schweizer. Die genaue Todesursache wird durch das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern untersucht.

Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen zum Todesfall aufgenommen.