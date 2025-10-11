Brand auf Balkon in Mehrfamilienhaus ausgebrochen

In Ittigen BE ist am Freitagabend eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich laut Polizeiangaben rechtzeitig in Sicherheit bringen.

In Ittigen BE ist am Freitagabend ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Foto: KANTONSPOLIZEI BERN

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Am Freitag kurz vor 19.35 Uhr geriet in Ittigen an der Längfeldstrasse eine Wohnung in Brand. Das Feuer brach ersten Erkenntnissen zufolge auf dem Balkon aus und griff anschliessend auf die Wohnung über, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag in einem Communiqué mitteilte.

Rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ittigen und der Berufsfeuerwehr Schutz und Rettung Bern hätten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen können. Verletzt wurde laut Mitteilung niemand.

Die übrigen Wohnungen im Mehrfamilienhaus blieben bewohnbar. Für die betroffenen Personen wurde gemeinsam mit der Gemeinde eine Unterkunft organisiert, wie es weiter hiess.

Die Längfeldstrasse war während der Löscharbeiten rund eineinhalb Stunden gesperrt.