In der Nacht auf Dienstag ist in Bern ein Autofahrer vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. In Ostermundigen verursachte der Lenker dann einen schweren Selbstunfall. Das Auto war wohl zuvor gestohlen worden.

Der Beifahrer wurde schwer verletzt. Foto: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Valentin Köpfli Redaktor News

Am Dienstag, um zirka 1.20 Uhr, wurde eine Patrouille der Kantonspolizei Bern bei der Kreuzung Zieglerstrasse / Schwarztorstrasse auf ein Auto mit auffälliger Fahrweise aufmerksam. Als die Patrouille das Auto, das bereits mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, zur Kontrolle anhalten wollte, beschleunigte der Fahrer und flüchtete in Richtung Laupenstrasse. Die Patrouille nahm daraufhin mit eingeschalteten Warnvorrichtungen die Verfolgungsjagd auf.

Via Laupenstrasse fuhr das Fluchtauto zunächst in Richtung Bahnhof Bern. Von dort setzte das Auto seine Fahrt – zum Teil auch auf der Gegenfahrbahn – in Richtung Bollwerk über die Lorrainebrücke fort. Weiter flüchtete es über den Nordring in Richtung Wankdorf. Auf diesem Abschnitt verloren die Einsatzkräfte teilweise den Sichtkontakt zum Fahrzeug, da sie aus Sicherheitsgründen nicht unmittelbar folgen konnten.

Polizei brachte Fahrzeuglenker ins Spital

Im Bereich des Schermenwegs konnte die Verfolgungsjagd erneut aufgenommen werden. Das Auto flüchtete in Richtung Ostermundigen. Beim Kreisverkehr Bolligenstrasse / Umfahrungsstrasse verursachte das Fluchtauto dann einen Selbstunfall. Der Lenker verletzte sich leicht und wurde mit einer Patrouille ins Spital gefahren. Der Beifahrer verletzte sich schwer und wurde mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Gemäss ersten Erkenntnissen handelt es sich beim Fluchtauto um ein gestohlenes Fahrzeug, welches vor der Fluchtfahrt entwendet wurde. Die Ermittlungen sind im Gang.