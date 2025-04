Hochwasserschutz soll verbessert werden

Der Hochwasserschutz für die Quartiere an der Aare in der Stadt Bern soll verbessert werden. Der Regierungsrat des Kantons Bern hat dem Grossen Rat dazu einen Kredit von 32,9 Millionen Franken für entsprechende Hochwasser-Schutzmassnahmen beantragt.

Der Hochwasserschutz für Quartiere an der Aare soll verbessert werden. (Archivbild) Foto: ANTHONY ANEX

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Hochwasser von 1999 und 2005 zeigten, dass die Abflusskapazitäten ungenügend und die Quartiere deshalb nicht ausreichend geschützt sind. Die Folge waren sehr hohe Schäden an Liegenschaften und Infrastrukturen, wie die Bau- und Verkehrsdirektion (BVD) des Kantons Bern am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb.

Die Abflusskapazitäten müssten deshalb durch bauliche Massnahmen erhöht werden, hiess es im Communiqué weiter. Trägerin und Bauherrin des Projekts ist die Gemeinde Bern. Die Gesamtkosten der Schutzmassnahmen sind auf rund 148,8 Millionen Franken veranschlagt.