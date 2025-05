Autofahrer bei Selbstunfall schwer verletzt

In Bärau BE hat sich ein Autolenker bei einem Selbstunfall am Donnerstagmittag schwer verletzt. Aus bisher ungeklärten Gründen kam er von der Strasse ab und knallte in eine Hausmauer.

Bei einem Selbstunfall in Bärau BE hat sich ein Autolenker schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: ANTHONY ANEX

Der Autofahrer war gegen 11.35 Uhr von Trubschachen BE her kommend in Richtung Langau im Emmental BE unterwegs, als er aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam, auf die Gegenfahrbahn geriet und letztlich in eine Hausmauer fuhr, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte.

Seine Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Personen seien mit je einer Ambulanz ins Spital gefahren worden, hiess es weiter.