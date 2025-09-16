Kanton Bern verfügt Abschuss von Luchs

Der Kanton Bern hat eine Abschussverfügung für den Luchs B903 im Kandertal erlassen. Laut Mitteilung der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion tritt die Verfügung am Mittwoch mit der Publikation im Amtsblatt in Kraft.

Dem Luchs B903 droht der Abschuss. (Symbolbild) Foto: PATRICK PLEUL

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Luchs habe seit Mitte Juni mehrere Schafe und Ziegen gerissen, zuletzt am 6. September zwei Geissen. Nach Einschätzung des Jagdinspektorats habe er sich zunehmend auf Nutztiere spezialisiert, weshalb die Voraussetzungen für einen Ausnahmefall gemäss Konzept Luchs erfüllt seien.

Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) habe der Verfügung zugestimmt. Der Abschuss darf bis 16. November im Raum Frutigen, Kandersteg, Kandergrund und Reichenbach erfolgen. Gegen den Entscheid sind Beschwerden möglich, diese haben jedoch keine aufschiebende Wirkung.