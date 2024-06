Thun plant bis zu 800 Wohnungen

Im Gebiet Siegenthalergut in der Stadt Thun sollen rund 600 bis 800 Wohnungen und ein öffentlicher Park entstehen. Nach mehrjähriger Planungsphase hat die Stadt eine Zonenplanänderung vorgelegt, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Vorgesehen ist ein Mix aus 180 bis 240 gemeinnützigen Wohnungen sowie Miet- und Eigentumswohnungen in verschiedenen Preisklassen, wie die Stadt in einer Mitteilung schrieb. Darüber hinaus plane sie gemeinsam mit der Entwicklungspartnerin Frutiger AG Flächen für Dienstleistungen, ein Kindergarten und ein Quartierzentrum.

Als Basis für die weitere Entwicklung des Areals befindet das Stadtparlament am 4. Juli über eine neue sogenannte Zone mit Planungspflicht (ZPP). Damit die Stadt den öffentlichen Park in ihr Grundeigentum übernehmen kann, ist ausserdem ein Landtausch vorgesehen. Ebenfalls in den Händen des Stadtrats liegt ein formeller Nachkredit in der Höhe von 200'000 Franken. Diese Kosten würde die private Entwicklungspartnerin tragen.

Weil die Zonenplanänderung dem fakultativen Referendum unterliegt, müsse sie ausserdem der Kanton genehmigen. Die ZPP beinhaltet noch keine konkreten Projekte. Aufbauend auf dieser wird die Stadt in einem nächsten Schritt ein konkreteres Zielbild erstellen, wie es in der Mitteilung weiter hiess.

Das Siegenthalergut liegt am südwestlichen Stadtrand von Thun. Das Gebiet ist ein Wohnstandort von kantonaler Bedeutung.