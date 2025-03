Illegales Geldspiel Zwei Festnahmen wegen illegalen Geldspielen im Kanton Bern

Die Berner Kantonspolizei hat am Donnerstagabend zwei Personen wegen Verdachts auf illegale Geldspiele festgenommen. Die Razzia erfolgte zeitgleich in einer Bar in Zollikofen und einer Privatwohnung in Bönigen.

Publiziert: 12:43 Uhr