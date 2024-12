In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Mann in Interlaken von einem Zug erfasst und dabei schwer verletzt worden. Er wurde in ein Spital eingeliefert.

Eine Ambulanz brachte den Mann ins Spital. (Symbolbild) Foto: imago/Future Image

Auf einen Blick Mann bei Unfall an Bahnübergang in Interlaken BE schwer verletzt

Trotz Vollbremsung konnte Zug Kollision mit Mann nicht verhindern

Bahnverkehr zwischen Interlaken West und Ost für mehrere Stunden unterbrochen

Marian Nadler Redaktor News

Dramatischer Unfall an Weihnachten: Mitten in der Nacht wurde der Kantonspolizei Bern ein Unfall beim Bahnübergang an der Bahnhofstrasse in Interlaken gemeldet. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte fanden vor Ort eine schwer verletzte Person vor.

Gemäss ersten Erkenntnissen beabsichtigte der Mann bei geschlossenen Bahnschranken die Gleise zu überqueren, als er von einem Zug erfasst wurde, der vom Bahnhof Interlaken West herkommend in Richtung Bahnhof Interlaken Ost fuhr. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte die Kollision nicht mehr verhindert werden. Der schwer verletzte Mann wurde mit einer Ambulanz ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Unterbruch zwischen Interlaken West und Ost

Der Bahnverkehr zwischen Interlaken West und Interlaken Ost war für mehrere Stunden unterbrochen, es wurden Ersatzbusse eingesetzt. Ein Teil der Bahnhofstrasse musste für die Unfallarbeiten komplett gesperrt werden, eine entsprechende Umleitung wurde durch die Feuerwehr Bödeli eingerichtet.

Im Einsatz standen nebst der Kantonspolizei Bern Mitarbeitende der BLS sowie zwei Ambulanzteams für die Betreuung von betroffenen Personen. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Hergang des Unfalls aufgenommen.