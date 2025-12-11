Auto kracht in Betonwand und fängt Feuer – Lenker tot

Am Mittwochabend ist es ausserhalb des Längholztunnels auf der A5 bei Brügg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Autolenker verstarb noch auf der Unfallstelle.

Janine Enderli Redaktorin News

Die Kantonspolizei Bern hat am Mittwochabend die Meldung erhalten, dass es auf der A5 bei Brügg BE, ausserhalb des Längholztunnels bei der Verzweigung Brüggmoos, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen sei.

Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein Autolenker durch den Längholztunnel in Richtung Brügg, als er aus noch zu klärenden Gründen ausserhalb des Tunnels mit einer Betonwand kollidierte. Das Auto fing in der Folge Feuer und brannte komplett aus. Der Lenker verstarb noch auf der Unfallstelle. Es bestehen konkrete Hinweise auf die Identität des Verstorbenen, die formelle Identifikation steht indes noch aus, schreibt die Berner Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Grosses Aufgebot an Rettungskräften

Während den Unfallarbeiten wurde der Längholztunnel in Fahrtrichtung Brügg für mehrere Stunden gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Neben verschiedenen Spezialdiensten der Kantonspolizei Bern standen zudem die Berufsfeuerwehr Biel, ein Ambulanzteam, Mitarbeitende des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern sowie das Tiefbauamt des Kantons Bern im Einsatz.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und zu den Umständen aufgenommen.