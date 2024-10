Helikopter und Spürhund suchten nach ihm Vermisster Pilzsammler (†72) tot aufgefunden

Am Mittwochnachmittag ist in Trub ein Pilzsammler verunfallt. Er konnte am Mittwochabend nur noch tot aufgefunden werden. Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs sind im Gang. Ein Unfallgeschehen steht im Vordergrund.