Ein Motorradfahrer und seine Begleitperson haben sich am Sonntagnachmittag in Oberwil im Simmental nach einer Kollision ihres Motorrads mit einem Auto schwer verletzt.

Heftiger Töffunfall in Oberwil BE

Ein Motorradfahrer und seine Begleitperson haben sich am Sonntagnachmittag in Oberwil im Simmental nach einer Kollision ihres Motorrads mit einem Auto schwer verletzt. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Aktuellen Erkenntnissen zufolge sei das Motorrad am Sonntagnachmittag von Zweisimmen herkommend Richtung Spiez unterwegs gewesen als es aus noch zu klärenden Gründen mit einem in dieselbe Richtung fahrenden Auto kollidiert sei, teilte die Kantonspolizei Bern am Sonntag mit. Der Motorradlenker und seine Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt.

Eine Person wurde mit der Ambulanz ins Spital gefahren, die andere Person wurde mit der Rega geflogen. Der Lenker des Autos wurde beim Unfall nicht verletzt.

Als Folge des Unfalls musste die Strasse zwischen Boltigen und Oberwil während drei Stunden komplett gesperrt werden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.