Marin T. (†21) starb vor zweieinhalb Jahren auf dem Beifahrersitz eines BMWs, als dieser in einen Brückenpfeiler donnerte. Der Fahrer Haris S. (24) steht nun vor Gericht. Er soll rücksichtslos gefahren sein und wichtige Sicherheitsfunktionen am Auto deaktiviert haben.

Darum gehts Tödlicher Unfall in Langenthal: Haris S. vor Gericht wegen vorsätzlicher Tötung

Staatsanwaltschaft wirft Haris S. verantwortungsloses Fahren und Missachtung von Sicherheitsmassnahmen vor

Der Abend ist noch jung, als Haris S.* (damals 22 Jahre alt) im Oktober 2022 seinen BMW durch Langenthal BE steuert. Auf dem Beifahrersitz: sein Freund Marin T.* (†21). Sie sind auf der Bern-Zürichstrasse unterwegs, fahren auf und ab. Gemäss Anklage gibt Haris S. (24) ordentlich Gas und ist bald viel zu schnell. Das Heck bricht aus, der BMW kracht in einen Brückenpfeiler. Metall gegen Beton. Die Motorhaube wird regelrecht zerrissen, der Motor herausgeschleudert.

Die beiden jungen Männer sind schwer verletzt. Die Rega fliegt Beifahrer Marin T. noch ins Spital. Drei Tage später wird er für tot erklärt. Haris S. überlebt, erholt sich. Diesen Dienstag steht er in Burgdorf vor Gericht.

Die zentralen Fragen lauten: Kannte Haris S. die Gefahr durch seinen Fahrstil und ging er dieses Risiko willentlich ein? Oder war es jugendlicher Übermut und die Unfähigkeit, an Konsequenzen zu denken?

Zu schnell, kein Gurt, Sicherheitsfunktion aus

Die Staatsanwaltschaft klagt Haris S. (heute 24) in ihrem Hauptantrag wegen vorsätzlicher Tötung an. Haris S. soll also den Tod seines Freundes bewusst in Kauf genommen haben.

Gemäss Anklage war sein Fahrstil verantwortungslos. Der Beschuldigte habe viel zu fest aufs Gas gedrückt und die Sicherheitsmassnahmen missachtet: Er sei nicht angegurtet gewesen und habe die dynamische Stabilitätskontrolle seines BMWs ausgeschaltet. Das ist eine wichtige Sicherheitsfunktion, die das Auto in kritischen Situationen stabil halten soll. Als er in eine solche Situation gerät, verliert Haris S. entsprechend komplett die Kontrolle.

Hatte er verstanden, wie überlebenswichtig die Stabilitätskontrolle sein kann? Wie viel das Tempo ausmachen kann? Bei einer Verurteilung wegen vorsätzlicher Tötung müsste Haris S. mindestens fünf Jahre hinter Gitter. Sollte die Staatsanwaltschaft das Gericht nicht davon überzeugen können, würde der Straftatbestand der fahrlässigen Tötung zum Tragen kommen. Dann müsste er maximal drei Jahre ins Gefängnis.

«Marin war ihr einziger Sohn»

Mit einem ähnlichen Fall befasste sich kürzlich das Strafgericht Baselland. Angeklagt war der Todesfahrer Jay F.* (21). Dieser hatte sich im November 2021 mit Lachgas zugedröhnt, während er am Steuer seines hochmotorisierten Mercedes-AMG gesessen hatte. Dabei war er bewusstlos geworden und mit rund 100 km/h gegen eine Betonstützmauer gekracht. Sein Mitfahrer (18) hatte den Crash nicht überlebt. Jay F. hatte am Unfallort noch eine Zigarette geraucht und die Lachgas-Flasche verschwinden lassen.

Auch er wurde wegen vorsätzlicher Tötung angeklagt. Jay F. verteidigte sich, indem er behauptete, schon 30 bis 40 Mal Lachgas konsumiert zu haben, ohne dass er je bewusstlos geworden sei. Dass so etwas überhaupt passieren könne, sei ihm nicht klar gewesen. Das Gericht verurteilte ihn schliesslich wegen fahrlässiger Tötung zu einer Haftstrafe. Doch innerhalb von wenigen Tagen wurde Jay F. auf Kaution freigelassen.

Wie im Lachgas-Fall starb auch beim Unfall von Langenthal ein junger Mann: Nach dem tödlichen Crash legten Bekannte und Freunde des verstorbenen Marin T. Blumen und Kerzen an der Unfallstelle nieder. Seine Eltern flogen in die Heimat, um ihn zu beerdigen. «Sie sind sehr traurig. Marin war ihr einziger Sohn. Sie haben noch eine Tochter», sagte damals eine Bekannte gegenüber Blick.

Todesfahrer auf freiem Fuss

Haris S. verbrachte einige Zeit im Spital, wurde gesund. Sein Vater drückte im Blick sein Beileid aus: «Ich wünsche der Familie des verstorbenen Kollegen viel Kraft.»

Während der Ermittlungen blieb Haris S. auf freiem Fuss. Mittlerweile arbeitet er wieder im IT-Bereich, wo er vor dem Crash die Lehre abgeschlossen hatte. Zur Anklage wollten er und sein Verteidiger keine Stellung nehmen, teilt das Gericht auf Blick-Anfrage mit.

Der Prozess gegen Haris S. beginnt am Dienstagmorgen um 8.30 Uhr. Blick ist im Gerichtssaal und tickert live. Für Haris S. gilt die Unschuldsvermutung.

* Namen geändert