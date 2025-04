Am Freitagnachmittag ist in Gümmenen ein Töfffahrer schwer verunfallt. Er verstarb noch auf der Unfallstelle. Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen aufgenommen.

Darum gehts Schwerer Unfall: Töfffahrer (†56) stirbt auf der Gümmenenstrasse

Unfallstelle nahe Saanenviadukt, Fahrer gegen Stützpfeiler geschleudert

Marian Nadler Redaktor News

Die Kantonspolizei Bern hat am Freitag, kurz vor 13.20 Uhr, die Meldung über einen schweren Verkehrsunfall auf der Gümmenenstrasse in Gümmenen (Gemeinde Mühleberg BE) erhalten. Ein Töfffahrer war auf der Gümmenenstrasse von Gümmenen in Richtung Laupen unterwegs, als er auf Höhe des Saanenviadukts in einer Rechtskurve von der Strasse abkam.

Im Anschluss kollidierte er mit einer Leitplanke und wurde anschliessend gegen einen Stützpfeiler des Viadukts geschleudert. Trotz umgehend eingeleiteten Rettungsmassnahmen verstarb der Lenker noch auf der Unfallstelle. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen Schweizer (†56) aus dem Kanton Bern, wie die Polizei in einer Pressemeldung schreibt.

Der betroffene Strassenabschnitt wurde für die Dauer der Unfallarbeiten für rund vier Stunden komplett gesperrt. Im Einsatz standen nebst der Kantonspolizei Bern auch eine Ambulanz, ein Helikopter der Rega sowie die Feuerwehr Regio Laupen. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland die Ermittlungen aufgenommen.