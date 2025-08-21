Stephanie Gartenmann ab Oktober neu im Grossen Rat

Stephanie Gartenmann (SVP/Lauterbrunnen) rückt im Oktober für Peter Zumbrunn ins Berner Kantonsparlament nach. Dieser hat seinen Rücktritt per Ende September erklärt, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte.

Stephanie Gartenmann rückt für die SVP ins Kantonsparlament nach. (Archivbild) Foto: ANTHONY ANEX

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Gartenmann hat Jahrgang 2002. Sie ist Generalsekretärin der Jungen SVP Schweiz und wird erstmals in der Wintersession, die am 24. November beginnt, im Grossen Rat sitzen.

Zumbrunn wird auf Anfang 2026 neuer Regierungsstatthalter im Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli. Er war von 2016 bis 2024 Gemeindepräsident von Brienz. Schweizweit bekannt wurde Zumbrunn im August 2024 im Zusammenhang mit dem Unwetter in Brienz.