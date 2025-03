Das kantonale Gymnasium Neufeld in Bern kann für 169,7 Millionen Franken renoviert und ausgebaut werden. Der Grosse Rat hat am Mittwoch den Verpflichtungskredit einstimmig genehmigt.

Gymnasium Neufeld in Bern kann saniert werden

Das Gymnasium Neufeld soll nach der Sanierung in neuem Glanz erstrahlen. (Archivbild) Foto: PETER SCHNEIDER

Die denkmalgeschützten Gebäude müssen laut Regierung dringend saniert werden. Dächer, Fassaden und Fenster sind demnach undicht und genügen den Anforderungen an die Energieeffizienz nicht mehr.

Deshalb sollen die Gebäudehüllen des Hauptgebäudes, der Aula und der Turnhallen instandgesetzt und modernisiert werden. Gleichzeitig mit der Sanierung ist vorgesehen, das Gymnasium an den neuen Fernwärmeverbund von Energie Wasser Bern anzuschliessen.

Um den hohen Bedarf an Schulraum und Sporthallen im Raum Bern zu decken, wird der nicht unter Denkmalschutz stehende Nordtrakt durch einen viergeschossigen Neubau ersetzt.

Das Gymnasium Neufeld wurde in den 1960-er Jahren für etwa 800 Schülerinnen und Schüler konzipiert. Heute werden dort doppelt so viele Jugendliche unterrichtet. Als Ersatzstandort während der Sanierung steht ab 2027 die ehemalige Kunstgewerbeschule an der Schänzlihalde bereit.