Grosser Rat BE Bieler Grünen-Politiker Scheuss wieder im Grossen Rat

Der Grüne Urs Scheuss kehrt in den bernischen Grossen Rat zurück. Er tritt im Kantonsparlament die Nachfolge von Nora Soder an, wie seine Partei am Donnerstag mitteilte. Der Regierungsrat hat Scheuss für gewählt erklärt.