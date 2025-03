Grosser Rat BE Berns Grosser Rat will keine Änderung seiner Einbürgerungspraxis

Wer im Kanton Bern ein Einbürgerungsgesuch stellen will, muss weiterhin seit mindestens zwei Jahre in derselben Gemeinde leben. Das Berner Kantonsparlament hat am Dienstag einen Vorstoss knapp abgelehnt, der diese Praxis geändert hätte.

