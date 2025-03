Berner Regierung gegen Steuerabzug für Mietkosten

Grosser Rat BE

Die Berner Regierung will nichts von einem Steuerabzug für Mieter wissen. (Symbolbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein Mietkostenabzug auf kantonaler Ebene würde gegen das übergeordnete Recht verstossen, hält der Regierungsrat in der am Montag veröffentlichten Antwort fest. Zwar gebe es einen solchen Abzug in den Kantonen Zug und Waadt. Das zeige aber lediglich, dass dort die Bestimmungen nicht vor Bundesgericht angefochten worden seien.

Schneider verweist in ihrem Vorstoss auf die stetig steigenden Mietkosten insbesondere in den grösseren Städten. Viele Mietende würden doppelt bestraft: Sie müssten das ganze Einkommen versteuern und dabei einen erheblichen Anteil für die Wohnungsmiete aufwenden.

Der Kanton Zug entlaste die Mieterschaft mit einem Steuerabzug. Für die selbst bewohnte Wohnung im eigenen Kanton könne man 30 Prozent der Wohnungsmiete abziehen. Eine solche Regelung würde auch Mietende im Kanton Bern entlasten, argumentierte Schneider.