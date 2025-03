Grosser Rat BE Bau von Interlakner Sporthalle kann dank Zusatzkredit weitergehen

Die Bauarbeiten an der Dreifachsporthalle in Interlaken können fortgesetzt werden. Mit 140 zu 3 Stimmen hat der bernische Grosse Rat am Mittwoch einen Zusatzkredit von sieben Millionen Franken bewilligt.

Publiziert: 16:18 Uhr