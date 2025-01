Gebäudebrand in Steffisburg BE

Am Samstagmittag brannte in Steffisburg BE ein Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Eine Frau mit Rauchvergiftung wurde abtransportiert

Einsatz für die Feuerwehr am Samstagmittag in Steffisburg BE: Wie ein Leserreporter meldet, brannte an der Industriestrasse ein Mehrfamilienhaus. «Zahlreiche Feuerwehrleute versuchen, die Flammen zu löschen. Eine Frau mit Rauchvergiftung wurde soeben abtransportiert», teilte er mit.

Bei der Kantonspolizei Bern war um 12.40 Uhr die Meldung eingegangen, dass in einem Gebäude am Industrieweg 43 ein Brand ausgebrochen sei. Beim Eintreffen der ausgerückten Einsatzkräfte vor Ort wurden eine erhebliche Rauchentwicklung sowie Flammen im Gebäude festgestellt. Rund 30 Angehörige der Feuerwehren Steffisburg und Thun brachten den Brand unter Kontrolle und konnten diesen schliesslich vollständig löschen. Die im Gebäude anwesenden Personen hatten sich zuvor eigenständig in Sicherheit gebracht.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde eine Brandwache eingerichtet, um mögliche Glutnester zu überwachen. Weder Personen noch Tiere wurden bei dem Vorfall verletzt. Ein Ambulanzteam war vorsorglich im Einsatz. Für die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnungen im Gebäude wurden alternative Wohnlösungen gefunden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.