Gewalt Polizeieinsatz nach Eishockeyspiel in Langenthal BE

In Langenthal BE ist es am Samstagnachmittag vor dem Eishockeyspiel zwischen Fans des SC Langenthal und des EHC Frauenfeld zu einer kurzen Auseinandersetzung gekommen. Die Polizei setzte Gummischrot und Reizstoff ein, um die beiden Fangruppierungen zu trennen.